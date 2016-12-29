بالفيديو.. «محلل سياسي»: تركيا تتبع براغماتية جديدة في سياستها الخارجية

رؤية – محمد عبدالله

أنقرة – تحدث المحلل السياسي، سمير صالحة، اليوم الخميس، عن السياسة الخارجية الجديدة التي تتبعها تركيا، إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح صالحة في مداخلة عبر قناة «DW» أن أنقرة تتبع براغماتية جديدة في سياساتها الخارجية، فلم يعد هناك ثوابت ولا متغيرات، خاصة بعد تراجع دورها في القضايا الإقليمية الفترة الأخيرة.

السلطة السياسية التركية تقلب الطاولات كلها في سياساتها الخارجية، فيها الكثير من البراغماتية أو ما يسميه صالحة بالواقعية الجديدة.

ولفت صالحة إلى أن تركيا تحاول استرداد دورها المفقود في الأزمة السورية خلال الأشهر الماضية.

وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الأمريكية، قال صالحة إن أنقرة وجهت التحية لإدارة ترامب من خلال السياسة الجديدة سواء بالتعاون مع روسيا أو التعامل مع الملف الجديد، مستدلاً بتصريحات أردوغان التي تحدث فيها عن الدعم الأمريكي للوحدات الكردية.