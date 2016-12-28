بالفيديو.. «محلل فلسطيني»: خطة «كيري» هدفها تكبيل إدارة ترامب

رؤية – محمد عبدالله

القدس المحتلة – علق وليد العوضي، عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» الفلسطيني ، اليوم الأربعاء، على رفض الاحتلال طرح كيري لرؤية شاملة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح العوضي في مداخلة على قناة «الغد» أن الادارة الأمريكية الحالية تريد وضع رؤية سياسية لكي تكبّل الإدارة القادمة وهو ما عهدته السلطة في الإدارات الأمريكية السابقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ومع ذلك يرى العوضي أن خطة كيري لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي “بدون أقدام” نظراً لعدم معرفة موقف الإدارة الأمريكية الجديدة حتى الآن.

وفيما يتعلق بمؤتمر باريس المقبل، قال العوضي إن السلطة ستذهب الى المؤتمر مسلحة بقرار مجلس الأمن الأخير، والتأكيد على حل الدولتين وإدانة الاستيطان.