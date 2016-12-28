بالفيديو.. مشادة كلامية بين “لبلبة” وصحفية مغربية 

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الرباط – وقعت مشادة كلامية، بين الفنانة المصرية لبلبة، وصحفية مغربية، وذلك بعد توجيه سؤال محرج، إلى “لبلبة” خلال الندوة التي أقيمت على هامش مهرجان الفيلم القصير والوثائقي بالمغرب.

وسألت الصحفية “لبلبة” حول ظهورها بالمكياج خلال عزاء زوجة الفنان محمد صبحي، بعدها انفعلت على الصحفية أثناء الإجابة، قائلة: “انا كنت راجعة من تصوير، وحاولت إزالة المكياج بالفعل”.

وأصرت الصحفية أن لبلبة كانت بالمكياج مما دفعها الحديث عن حاجبي الفنانة، مما دفع لبلبة الانفعال عليها، وأكدت أن حاجبيها “تاتو”، مشددة أنها لا تريد أن ترد على مثل تلك الأسئلة، وهي أسئلة غير مسموح بها من الأساس، واختتمت كلامها “الحزن في القلب”.