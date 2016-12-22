بالفيديو.. معارض سوري: «حزب الله» وراء عرقلة اتفاق حلب

رؤية – محمد عبدالله

دمشق – قال الصحفي السوري المعارض، غسان إبراهيم، إن ما حدث في مدينة حلب على مدار الأيام الماضية “تهجير” وليس تحرير كما يتحدث النظام وحلفائه.

وأضاف غسان خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث» المذاع على قناة «الغد» مساء الخميس، للحديث بشأن أخر تطورات اتفاق حلب لإجلاء المدنيين، أنه ولاول مرة من مئات السنين يتم تهجير مدينة حلب، ثاني أقدم مدينة مأهولة في العالم بعد دمشق، على أيدي الدواعش والإيرانيين.

واتهم الصحفي السوري المعارض، منظمة «حزب الله» بعرقلة اتفاق حلب، في محاولة منها لخلط الأوراق بين حلب من جهة، وكفريا والفوعة من جهة ثانية، رغم اتفاق الروس والمعارضة بحلب على إجلاء المدنيين من المدينة.

وأشار المعارض السوري إلى أن الاسد يتلقى تعليماته من ايران، متسائلاً كيف يقبل “رئيس” دولة أن يقف مع نائب رئيس وزراء دولة “إيران” ويأخذ منه التعليمات؟!