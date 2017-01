بالفيديو .. مقتل ضابط في إطلاق نار بولاية أورلاندو الأمريكية

ترجمة – حسام عيد

أورلاندو – لقى ضابط في شرطة ولاية أورلاندو مصرعه، صباح اليوم الإثنين، في حادث إطلاق نار بشارع برينستون غربي طريق جون يونغ العام.

وأكدت شرطة أورلاندو على “تويتر” أن أحد ضباطها أصيب في إطلاق نار ونقل إلى المستشفى.

فيما قالت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء بولاية أورلاندو أشلي باباجني، إن سيارة إسعاف نقلت شخص واحد إلى المركز الطبي الإقليمي بالولاية؛ وفقا لما أوردته صحيفة «أورلاندو سينتينل».

وشوهد ما لا يقل عن سبعة ضباط من شرطة أورلاندو وضابط من مقاطعة أورانج يرافقون سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

كما قام ضباط الشرطة بتحويل حركة المرور حول موقع الحادث.

BREAKING: Orlando police officer shot multiple times outside Walmart; suspect on the run https://t.co/hECQav0Jah pic.twitter.com/Jpa9LmJtEx

— CBS News (@CBSNews) January 9, 2017