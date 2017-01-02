بالفيديو.. مقتل 3 أشخاص في اصطدام طائرتين بتكساس

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أوستن – تداولت قنوات تلفزيونية أجنبية، لقطات مصورة، ترصد اصطدام طائرتين صغيرتين، في ولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بحسب ما غرد قسم شرطة ماكيني عبر حسابه على تويتر.

ويظهر في الفيديو انبعاث أعمدة الدخان وسط السماء في منطقة ماكيني، وأكدت الشرطة مقتل ثلاثة أشخاص دون أن توضح هوية الطائرة التي كانت تقل كل ضحية.

وقال شاهد عيان: “لم أستطع الكلام ولم أصدق ما يحدث، نحن نرى طائرات تحلق هنا دائماً، لكنك لا تتوقع سقوطها من السماء” مضيفًا: “الطائرة التي كانت في الخلف اصطدمت بذيل الطائرة التي أمامها وانفصل الذيل، لتسقط الطائرة الأمامية مباشرة وتصطدم”.