بالفيديو.. «ميدو» يفتح النار على «النني»: لا يستحق التواجد بالمنتخب

رؤية – محمد عبدالله

القاهرة – قبيل أيام من افتتاح بطولة أمم أفريقيا بالجابون، فتح أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، النار على لاعب المنتخب، وفريق آرسنال الإنجليزي، محمد النني، مؤكداً أنه لا يستحق التواجد أساسياً في تشكيلة المنتخب المصري بأمم أفريقيا.

وأوضح ميدو في مقابلة على قناة «dmc» أن النني لم يقدم شيئاً خلال المباريات التي خاضها مع المنتخب، وأن كونه لاعباً أساسياً ضمن صفوف فريق آرسنال الإنجليزي، لا يعني تواجده أساسياً بالمنتخب، مشيراً إلى أن طريقة لعب آرسنال ساعدت النني على تواجده أساسياً.

وشدد ميدو على أن أكبر مشكلة سيواجهها المدير الفني لمنتخب مصر، الذي يستعد لمواجهة تونس ودياً قبيل انطلاق البطولة الإفريقية، ستكون ممثلة في مشاركة النني أساسياً وهو ما سيؤثر بالسلب على أداء المنتخب.

واقترح ميدو تواجد أحمد فتحي مع طارق حامد في خط وسط الفراعنة على حساب الفراعنة، مشيراُ إلى أن النني لا يجيد اللعب تحت ضغط.

يذكر أن منتخب مصر سيخوص أولى مباريات بأمم أفريقيا بالجابون أمام منتخب مالي يوم 17 يناير الجاري.