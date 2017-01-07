بالفيديو.. «ميشيل أوباما» تختتم الخطاب الأخير لها بالبكاء

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واشنطن – نقلت شبكة CNN الأمريكية، لقطات مصورة، لسيدة أمريكا الأولى «ميشيل أوباما»، في آخر خطاب رسمي لها، والتي ألقته أمس الجمعة، في البيت الأبيض لتكريم مديرات المدارس.

وألقت «ميشيل» خطابًا مؤثرًا، بصوت باكٍ، قائلة: “أعظم شرف نلته في حياتي هو أنني أصبحت سيدة أولى، أتمنى أنني جعلكتم فخورين بي”، ليرد الحضور “نعم فعلت”

ووجهت «ميشيل» كلمة للشباب قائلة: “أريد شبابنا أن يعرفوا أنهم مهمون، لا تخافوا، كونوا مصممين، واجعلوا أمامكم التفاؤل والأمل، والتعليم الجيد، واستخدام هذا التعليم لبناء بلد يستحق منكم وعود لا حدود لها”.

يذكر أنه قد اقترب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب»، وانتهاء ولاية «باراك أوباما»، في يناير الجاري.