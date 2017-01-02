بالفيديو.. نجاة الصغيرة تعود للغناء بعد اختفاء 15 عامًا

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القاهرة – نشرت شركة «مزيكا»، عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، اليوم الإثنين، أحدث فيديو كليب للفنانة القديرة، «نجاة»، بعنوان «كل الكلام»، بعد اختفائها 15 عامًا عن الساحة الغنائية.

يذكر أن الفنانة نجاة، وافقت على العودة وسافرت إلى اليونان منذ فترة وقامت بتسجيل الأغنية هناك، كما وافقت على عمل فيديو كليب للأغنية بشرط عدم ظهورها فيها، وكلفت المخرج «هاني لاشين» بالبحث في أفلامها عن مقاطع مناسبة، ودمجها في سياق الأغنية، لإخراج فيديو كليب جديد يتماشى مع أجواء الأغنية الجديدة.

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار الكبير طلال، وتوزيع يحيى الموجي، ورؤية بصرية هاني لاشين.