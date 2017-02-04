بالفيديو.. نشطاء يتركون رسائل لـ«ترامب» أمام البيت الأبيض

رؤية – مها عطاف

واشنطن – نقلت قناة «Ruptly TV»، لقطات مصورة، صباح اليوم السبت، رصدت عشرات النشطاء الأمريكيين، أمام البيت الأبيض، وهم يتركون رسائل للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، رافعين شعار «نرفض تعصب ترامب».

ويظهر في الفيديو، النشطاء وهم يكتبون الرسائل مثل: “نحن بلد مليئة بالحب والعدالة للجميع”، “الحرية تصنع أمريكا”، كلنا أخوة”، وقد تم تنظيم هذا الحدث من خلال منظمة “آفاز”، وهي منظمة تهدف لتمكين سياسات الشعوب من صناعة القرارات حول العالم.

يذكر أن «ترامب» قام بتوقيع قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلي الأراضي الأمريكية, وايضا يمنع أن يتم إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخري.