بالفيديو.. هؤلاء النجوم لأول مرة في لائحة ترشيحات جولدن جلوب

رؤية

لوس أنجلس – م يتبقى سوى يومين على حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، في دورته الـ74، المنظم من قبل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية.

يعتبر هذا الحفل بمثابة المؤشر الأقوى الذي على أساسه تبنى توقعات جوائز الأوسكار، خاصة وأن المنافسة مشتعلة بين عدد من الأفلام التي اكتسحت في حفل توزيع جوائز النقاد، وسيطرت على ترشيحات نقابة ممثلي الشاشة SAG وجوائز جوثام للأفلام المستقلة.

لكن هناك ملاحظة عامة على ترشيحات جوائز جولدن جلوب هذا العام، وهي وجود عدد كبير من الممثلين والممثلات الذين ينالون ترشحهم الأول للجائزة. وأعد موقع E News فيديو لأجمل ردود أفعال هؤلاء النجوم عقب إعلان ترشيحهم..

على صعيد الأفلام:

-يترشح الممثل ريان رينولدز لجائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي-موسيقي عن دوره في فيلم الأبطال الخارقين Deadpool.

-تترشح الممثلة ليلي كولينز لجائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي- موسيقي عن دورها في Rules Don’t Apply.

-تنافس الممثلة هايلي ستانفيلد على جائزة أفضل ممثلة في دور كوميدي- موسيقي بفيلمها The Edge of Seventeen.

-وتنافس الممثلة روث نيجا على فئة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية Loving، وعن نفس الفيلم ينافس الممثل جويل إجيرتون على جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي.

-فيلم Nocturnal animals مكن الممثل آرون تايلور جونسون أن ينال ترشحه الأول على جائزة أفضل ممثل مساعد.

-يعتبر فيلم Moonlight من أهم الأفلام التي تنافس هذا العام، وبالطبع تمكن بطليه من المنافسة على جوائز التمثيل؛ فقد ترشحت الممثلة ناعومي هاريس والممثل ماهرشالا علي عن أدوارهما.

– تترشح الفرنسية إيزابيل أوبير لأول مرة لجائزة جولدن جلوب على فئة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في Elle.

-يترشح الممثل سايمون هيلبيرج لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلمFlorence Foster Jenkins.

-ينافس الممثل ديف باتل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Lion.

على صعيد التليفزيون والمسلسلات:

-ينافس الممثل دونالد جلوفر بطل مسلسل Atlanta على جائزة أفضل ممثل في مسلسل موسيقي-كوميدي.

-ينافس مسلسل Balck-ish بقوة على جوائز التمثيل، فقد ترشح الممثل أنتوني على جائزة أفضل ممثل في مسلسل موسيقي-كوميدي، كما ترشحت الممثلة تريسي أليس روس عن دورها على فئة أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي-كوميدي.

-تعتبر المنافسة مشتعلة على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي-كوميدي، نظرًا لترشح 6 ممثلات في هذه الفئة، من بينهن الممثلة إيسا راي التي تنافس لأول مرة عن دورها في مسلسل Insecure.

-يحتل مسلسل The People v. O.J. Simpson مكانة هامة بين ترشيحات جوائز الجولدن جلوب، وينافس الممثل كورتني بي. فانس لأول مرة على جائزة أفضل ممثل في مسلسل قصير عن دوره في العمل، كما يترشح الممثل ستيرلنج ك براون لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره.

-تنافس الممثلة أوليفيا كولمان على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير ومحدد عن دورها في The Night Manager، وعن نفس العمل يترشح الممثل توم هيدلستون على جائزة أفضل ممثل في مسلسل قصير.

-تترشح الممثلة رايلي كيو عن دورها في مسلسل The Girlfriend Experience لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير.

-وتنافس الممثلة شارلوت رامبلينج على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير عن دورها في London Spy.

-يترشح الممثل ماثيو ريس لجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن دوره في The Americans.

– لا يمكن أن تخلو قائمة عن ترشيحات الأفضل بين المسلسلات من اسم مسلسل Game Of Thrones، الذي تترشح بطلته لينا هيدي لأول مرة وتنافس على جائزة أفضل ممثلة مساعدة.

-تترشح الممثلة كلير فوي لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل دور درامي عن مسلسل The Crown.

-تعود الممثلة ماندي مور على الساحة بمسلسلها الجديد This Is Us الذي يرشحها لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو محدد، وتنافسها على الجائزة الممثلة كريسي ميتز‎، التي تشاركها العمل بالمسلسل.

-يعد مسلسل Westworld من المسلسلات المهمة على الساحة حاليًا بعد انطلاقه في الثلث النهائي من العام الماضي، وتترشح عن المسلسل لأول مرة الممثلة ثاندي نيوتن لجائزة أفضل ممثلة مساعدة.