بالفيديو.. هدف صاروخي من حارس مرمى يمنح فريقه الفوز!

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مدريد – قاد الحارس سيلفا، فريقه «بوزيليو ألاركون»، لحصد ثلاث نقاط غالية، بعدما سجل هدفاً عالمياً، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بمضيفه فيلانييفا ديل بارديلو في دوري الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم.

وسدد سيلفا كرة قوية من منطقة جزائه (على بعد 80 مترا) صوب مرمى حارس فريق فيلانييفا ديل بارديلو، الذي لم يحسن التعامل مع الكرة لتسكن شباكه.

ومنح سيلفا بهذا الهدف، الانتصار وثلاث نقاط ثمينة لفريقه، جعلته يرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع في دوري الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم، بعد إجراء 23 مرحلة.