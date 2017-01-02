بالفيديو.. هوليود تتحول إلى مدينة البانجو في العام الجديد

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واشنطن – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو، رصد تخريب لافتة «هوليود – Hollywood» العملاقة الشهيرة الموجودة على أحد تلال لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.

ويظهر في الفيديو اللافتة العملاقة، بعد أن تعرضت لعملية تخريب وتحولت إلى «Hollyweed»، وهي تعني «المخدر المقدس»، لتصبح مادة للسخرية في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعلق ضابط الشرطة، كرستوفر جارسيا، التابع لقسم لوس أنجلوس، في تصريحات صحفية لشبكة «سي إن إن»، قائلاً: إن بعض الأشخاص الذين يصنعون المقالب في الولايات المتحدة الأمريكية، هم من قاموا بتحريف حرفين من اسم المدينة لتبدوا هكذا، وأنه استخدم الأقمشة في إجراء هذا التحول، وبفحص كاميرات المراقبة، لم يتبين جنسه أو ملامحه، لأن المنطقة في هذا الوقت كانت حالكة الظلام.