بالفيديو والصور.. أطفال داعش ينفذون أحكام إعدام ومطاردة للرهائن

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دمشق – نشر تنظيم داعش الإرهابي لقطات “مقززة” لمجندين من الأطفال ينفذون أعمال إعدام ومطاردة الأسرى ضمن تدريبات يجريها التنظيم لهم في سوريا.

وحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، يدرب التنظيم المتطرف الأطفال على حمل السلاح والانتقال من غرفة لأخرى للبحث عن الأسرى وإلقاء القبض عليهم، وفق ما أورتده صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وينفذ التنظيم عمليات “غسيل دماغ” للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9و13 عاما، حيث يتلقون دروسا للدفاع عن النفس وكيفية إطلاق النار عبر الرشاشات والتحدث بكلمات جهادية أمام الكاميرات، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها التنظيم مقاطع فيديو تتضمن تدريبات جهادية عنيفة للأطفال، وغالبا ما تتضمن لقطات تقشعر لها الأبدان لتنفيذهم أحكام إعدام رميا بالرصاص في حق الأسرى.