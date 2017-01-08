بالفيديو والصور.. اللحظات الأولى بعد عملية دهس بالقدس المحتلة

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القدس المحتلة – تداولت مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو وصور، رصدت اللحظات الأولى بعد عملية الدهس التي وقعت في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الأحد.

وأسفرت العملية التي وقعت منذ قليل في حي أرمون هاناتسيف في القدس الشرقية، عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، وإصابة فيما لا يقل عن 15 شخصًا من جنود الاحتلال والعابرين.

ووصفت الشرطة الإسرائيلية الواقعة بأنها هجوم متعمد، وقالت متحدثة باسم الشرطة لراديو إسرائيل “إنه هجوم إرهابي.. هجوم بالدهس.” وذكر الراديو أنه تم إطلاق الرصاص على سائق الشاحنة.



