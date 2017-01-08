بالفيديو والصور.. اللحظات الأولى بعد عملية دهس بالقدس المحتلة

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رؤية

القدس المحتلة – تداولت مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو وصور، رصدت اللحظات الأولى بعد عملية الدهس التي وقعت في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الأحد.

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وأسفرت العملية التي وقعت منذ قليل في حي أرمون هاناتسيف في القدس الشرقية، عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، وإصابة فيما لا يقل عن 15 شخصًا من جنود الاحتلال والعابرين.

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ووصفت الشرطة الإسرائيلية الواقعة بأنها هجوم متعمد، وقالت متحدثة باسم الشرطة لراديو إسرائيل “إنه هجوم إرهابي.. هجوم بالدهس.” وذكر الراديو أنه تم إطلاق الرصاص على سائق الشاحنة.

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