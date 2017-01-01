بالفيديو والصور.. المشاهد الأولية للهجوم الذي استهدف ملهى ليلي بتركيا

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إسطنبول – تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد المشاهد الأولية لحادث الهجوم على الملهى الليلي بإسطنبول.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة وثلاثين شخصا على الأقل بينهم شرطي، وإصابة أربعين آخرين بجروح بينهم عشرة وصفت إصاباتهم بالخطيرة في هجوم مسلح وقع عند الواحدة والربع بعد من فجر الأحد في اليوم الاول من العام 2017.

وقال المحافظ واصب شاهين الذي وصف الهجوم بالارهابي ان مسلحا فتح النار بشكل عشوائي على المحتفلين بالسنة الميلادية الجديدة في ملهى رينا في منطقة أورتاكوي المطلة على مضيق البوسفور، وهرعت سيارت الاسعاف والشرطة الى مكان الهجوم.

المصادر الرسمية ذكرت بحسب «يورونيوز» أن ما بين خمسمئة الى ستمئة شخص كانوا يحتلفون بالعام الجديد في الملهى الليلي عندما أقدم مسلح يلبس زي سانتا كلاوز وفتح النار على الناس.