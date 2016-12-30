بالفيديو والصور.. جنود الاحتلال يطلقون النار على فلسطينية شمال القدس

رؤية

القدس المحتلة – أصيبت شابة فلسطينية من بلدة العيسوية بجروح، بعد أن أطلق عليها جنود الاحتلال النار على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الجمعة.

وافادت مصادر محلية، بان جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشابة التي كانت تسير بالقرب من المسلك المخصص للسيارات، حيث أخطأت المسار ولم تسمع لنداء الجنود لأنها لا تحسن السمع، وأطلقوا النار على رجليها وبطنها، بزعم محاولتها الطعن.

واشارت المصادر الى ان الفتاة مريضة وكانت ذاهبة للعلاج نحو القدس، وعن طريق الخطئ دخلت مسلك السيارات، ولا زالت حتى هذه اللحظة ملقاة على الارض، وتصرخ من الألم، وهي تنزف، وما زال الاحتلال يمنع طواقم الاسعاف من الوصول اليها، واستمر ذلك ما يقارب الساعة حتى تم نقلها للعلاج واعتقالها.