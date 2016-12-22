بالفيديو والصور.. مظاهرات في غزة ترفض قرار «أبومازن» وتجدد البيعة لـ «دحلان»

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غزة – تظاهر الآلاف من عناصر حركة فتح بقطاع غزة، اليوم الخميس، بساحة المجلس التشريعي في غزة رفضاً للقرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب من حركة فتح وهم : النائب والقيادي الفتحاوي محمد دحلان، والنائب والقيادي جمال الطيراوي، والنائب شامي الشامي، والنائب نجاة ابو بكر، والنائب ناصر جمعة.

ونددت الجماهير التي خرجت لساحة المجلس التشريعي بقرارات عباس التي تهدف لإقصاء كل من له صوت داخل حركة فتح, وجددت البيعة للنائب والقيادي الفتحاوي محمد دحلان.

وحمل المشاركين رايات حركة فتح وأعلام فلسطين وصوراً للرئيس الراحل ياسر عرفات “أبو عمار” وصور القائد الفتحاوي محمد دحلان مؤكدين أن الشعب الفلسطيني هو من يرفع ويعطي الحصانة البرلمانية وليس قراراً من مكتب محمود عباس .

وأكدت النائب في المجلس التشريعي عن حركة «فتح»، نعيمة الشيخ علي، أن الجماهير الفلسطينية المحتشدة أمام المجلس التشريعي وسط غزة، هي صوت الشعب وضميره ضد من تعدى على حقوقه وتغول على السلطات لأجل مصالحه الشخصية.

وذكرت الشيخ علي، في كلمتها أمام الحشود المجتمعة أمام المجلس التشريعي، «طالبنا بإعادة فتح المجلس ولم نتلق أي استجابة وكانت المؤامرة تحاك لرفع الحصانة عن خمسة نواب».

وأضافت النائب الشيخ علي: «آن للكل الوطني أن يجتمع على كلمة سواء بعد تجديد الشريعات».

وبين القيادي بحركة فتح عبدالحميد المصري أمام الجماهير: كفى كفى كفى تغول على الشعب الفلسطيني وممثليه , من هنا ننقل لكم تحية القائد الفتحاوي محمد دحلان والقائد البطل سمير المشهراوي وتحية النائب ماجد ابو شمالة , كما ابرق التحية لنواب حركة فتح في الضفة الغربية على رأسهم النائب والقيادي جمال الطيراوي والنائب نجاة أبو بكر والنائب شامي الشامي والنائب ناصر جمعة وهذه المسيرة والوقفة هي تضامن مع السلطة التشريعية, والذي اخترق القانون الاساسي عباس بالفصل وازالة الحصانة دون وجه حق ومسوغ قانوني.

وشدد القيادي بحركة فتح إبراهيم الطهراوي، “أننا لا نقبل رفع الحصانة عن قيادات وكوادر في المجلس التشريعي ونقول لعباس كفى تغولا على قيادات حركة فتح»، مؤكدًا أن قرار عباس رفع الحصانة عن خمسة نواب هو محاولة لطمس تاريخهم النضالي والوطني”.

وبين الطهراوي، خلال كلمته أمام المجلس التشريعي، «مورس علينا الظلم وتحملنا ما لا طاقة لنا به وضبطنا النفس حفاظًا على وحدة الحركة وللأسف قوبل كل هذا بمزيد من التغول».

وأكد القيادي الطهراوي، على أن «هناك من يحاول النيل من قادة وكوادرة حركة فتح واستمرارهم على مواصلة المسير».

المحلل والقيادي في حركة «فتح» صلاح الودية، قال «نحن لسنا مع مواجهة مع محمود عباس، جئنا هنا لنقول لعباس أننا ضد الظلم وسياسة الإقصاء، لقد جبرنا للخروج ضد قراراته المجحفة والدكتاتورية، وضد الإقصاء وتدمير الحركة, ففتح باقية مهما بقى فينا النفس».

وأكد القيادي والأكاديمي عماد محسن، أن «هذا هو المطلوب شعبيا لتخرج الجماهير لتعبر عن رأيها, يجب أن يدركوا أن الشعب هو مصدر السلطات على مختلف مسمياتها, وهذه الجماهير جائت لترفض قرارات الإقصاء, وخرجت لتجدد سلطات النواب والذي حرمته السلطات التنفيذية من تجديد الانتخابات وتعطيلها».

وقال أحد المشاركين بالمسيرة: “رسالتتنا هي عدم إسقاط الحصانة عن أي نائب فلسطيني, نحن الذين منحناهم الشرعية واليوم جئنا لنجدد لهم»، وأضاف آخر: « عباس يسعى لأن يبقى صوته فقط ويقضي على كل صوت معارض له ويبقى صوته وحده, نحن هنا مع الحق مع النائب دحلان وباقي النواب شاء من شاء وأبى من أبى”.

وأردف آخر «أبو فادي إحنا معاك كلنا معاك، حركة فتح ليست حكرًا على أحد ولن يثنينا أحد بالدفاع عن الحق». بينما أكد أحد المشاركين: أن «رسالتنا في الحراك الشعبي هي دعم وتعزيز مبدأ القانون ومطالبة المؤسسات الحقوقية والدستورية للوقوف بوجه كل من يتغول له في تدمير السلطات التشريعية وتفصيل القوانين على مزاجه الخاص كما يفعل عباس»