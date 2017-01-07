بالفيديو.. وفاة الرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريس عن عمر 92 عامًا

رؤية – أشرف شعبان

لشبونة – توفي الرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريس عن عمر يناهز 92 عاماً، وذلك بعدما دخل مستشفى الصليب الأحمر في لشبونة بقسم العناية المركزة في 13 ديسمبر الماضي، بسبب تدهور عام لوضعه الصحي.

وأعلن خوسيه باراتا المتحدث باسم مستشفى الصليب الاحمر في لشبونة، اليوم السبت، وفاة الرئيس الاشتراكي البرتغالي الأسبق ماريو سواريز (92 عامًا) الذي يعتبر أب الديموقراطية البرتغالية.

من المعروف أن سواريس ” أب الديمقراطية البرتغالية”، إذ أسس الحزب الاشتراكي البرتغالي، وشغل منصب رئيس الحكومة مرتين ، ليتولى رئاسة البلاد لمدة عشر سنوات بين 1986 و1996.

وبحسب مقربين منه فإن سواريز لم يتعاف أبدا من التهاب في الدماغ أصيب به في يناير 2013 وتفاقم وضعه الصحي أكثر إثر وفاة زوجته في يوليو 2015.