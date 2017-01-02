بالفيديو.. يوسف الحسيني يبكي لإيقاف برنامج «إبراهيم عيسى»

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القاهرة – تأثر الإعلامي المصري «يوسف الحسيني» بإيقاف برنامج الإعلامي «إبراهيم عيسى»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، قائلًا: “شيء محزن ومؤسف وبائس”.

وبكى «الحسيني» على الهواء، في برنامجه «السادة المحترمون»، على فضائية «أون تي في»، مضيفًا: “وحياة أمي أنا ما بدمع على إبراهيم، أنا بدمع على حال البلد اللي بقى وحش أوي، الحمل بقى تقيل وخفوا علينا شوية”.

يذكر أنه تم إيقاف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة «القاهرة والناس»، ورحيله عن شاشتها وتقديم برنامجه، وكان «عيسى» قدم أسباب قراره ومسوغاته، وأبرزها رغبته التخفف من بعض أعباء العمل، للتفرغ والتركيز على مشروعاته الكتابية والإبداعية في الفترة المقبلة.