بالفيديو.. يوناتيد يقلب الطاولة على ميدلسبره في ليلة رأس السنة

رؤية – محمد عبدالله

لندن – حقق فريق مانشستر يوناتيد فوزاً غالياً على ضيفه ميدلسبره، بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، بملعب أولدترافورد، ضمن الجولة الـ19 من البريميرليج.

واستطاع فريق الشياطين الحمر العودة بعد أن مني مرماه بهدف في الدقيقة 65 من خطأ دفاعي قاتل، استغله جرانت ليدبيتر، قبل أن يعادل مارسيال النتيجة في الدقيقة 85، ولم تمض سوى دقيقة واحدة حتى سجل بوجبا هدف الحسم ليقتنص الفريق ثلاث نقاط غالية.

بهذه النتيجة رفع يوناتيد رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ميدلسبره عند النقطة 18 في المركز الـ16.