بالفيديو.. 20 ألف متظاهر ضد ترامب في المكسيك

رؤية

نيومكسيكو – نقلت قنوات تلفزيونية أجنبية، لقطات مصورة، رصدت المظاهرات الكبيرة، التي خرجت في العديد من المدن المكسيكة، للتعبير عن معارضتهم الشديدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى وصفوه بأنه يمثل تهديدا لكل من أمريكا والمكسيك.

وخرج أكثر من 20 ألف متظاهر بالأعلام المكسيكية، ورفعوا لافتات مناهضة لترامب بعضها مبتذل باللغتين الإسبانية والانجليزية، وسخر الكثير من المحتجين أيضا من رئيسهم إنريكى بينيا نييتو، ووصفوه بأنه زعيم ضعيف تشهد البلاد فى عهده تفشيا للفساد وأعمال عنف.

يذكر أن ترامب وبينيا نييتو قد دخلوا فى خلاف منذ شهور بشأن العلاقات العميقة لبلديهما، حتى قبل أن يفوز ترامب بالرئاسة بوعود باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة والتجارة القادمة من المكسيك، وتخشى المكسيك من أن تدفع سياسات ترامب بثانى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية إلى أتون أزمة.