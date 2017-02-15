بالفيديو | 4 قتلى في المجر بسبب الضباب

رؤية – محمد عبدالله

بودابست – قتل أربعة أشخاص وإصيب 11 أخرين، في حادث مروري مروع بالقرب من الحدود المجرية مع رومانيا.

وبحسب «يورونيوز» فإن الضباب الكثيف تسبب في تصادم عدد من السيارات أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وتقول الشرطة إن الحادث وقع بسبب تصادم اثنين من الشاحنات الرومانية، وحافلة كانت تقل 22 شخصاً، بشاحنتين بلغاريتين في الضباب الكثيف.

وتظهر اللقطات المصور توقف حركة المرور على الطريق السريع الذي شهد الحادث، وسط ضبابية شديدة تعوق رؤية السيارات المتكدسة على الطريق.