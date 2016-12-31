بالوثائق.. استقالة الأمين العام لمجلس الدولة المصري

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رؤية

القاهرة – قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، قبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبى، وتعيين المستشار فؤاد عبد الرحيم قائما بأعمال الأمين العام.

وقرر المجلس، وهو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة فقا لـ«مبتدا»، تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدراى بمجلس الدولة، لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال 55 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

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