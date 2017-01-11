“باناسونيك” تحول السيارة لغرفة معيشة ذكية في 2025



رؤية – أميرة صلاح

غزت شركة “باناسونيك” عالم السيارات بتصميم مذهل لمركبة مستقبلية.

ترى “باناسونيك” سيارة المستقبل “ذاتية القيادة” متمثلة في مقصورة المركبة التي تحتوي على أربعة مقاعد يتوسطها طاولة بها 4 شاشات كمبيوتر بدقة الـ”4k” وتتمتع بالعديد من التقنيات الحديثة مثل تقنية “العالم الإفتراضي”، وذلك بحسب موقع “آي بي تايمز”.

أضافت “باناسونيك” قرص ذكي مثبت فوق شاشات الكبيوتر يسمح بالتحكم في حجم الإضاءة ودرجة الحرارة داخل السيارة، بالإضافة للفنجان الذكي الذي يسمح بختيار خصائص المشروب، مثل عدد السعرات الحرارية المطلوبة، ونوع المشروب.

توفر المقصورة “قاعدة بيانات ومعلومات” مع تأمين الاتصالات. ويمكن استخدام الشاشات كل واحدة.

قامت “باناسونيك” بتعديل وضعية مقعد السائق إلى الاتجاه العكسي، بعيدا عن وضعية المقاعد المعروفة في السيارات منذ ظهورها وحتى الآن، لتكون السيارة “ذاتية القيادة” بالكامل. ولتصبح بعد تلك التقنيات والرفاهية غرفة معيشة لأسرة المستقبل.

وأثناء الرحلات الطويلة يمكن للأطفال استخدام شاشات التابلت بشكل مستقل لمشاهدة وبث مقاطع.

إلى جانب الرفاهية عالية الجودة سيارة “باناسونيك” المستقبلية، حرصت الشركة على عناصر الأمن والسلامة من خلال شاشات الكمبيوتر التي تعرض أي تحذير في حالة وجود شئ خطير تم رصده من أجهزة استشعار السيارة خارجيا.

رؤية سيارة المستقبل من “باناسونيك” والتي أزيح عنها الستار لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في مدنية “لاس فيغاس” في الولايات المتحدة الأمريكية تهدف في المقام الول لأمان الأسرة قبل رفاهية الركاب، علما أن السيارة تشتمل بطول المقصورة من الداخل على شاشات ” الأ إي دي”، يمكن ضبطها وموالفتها بدقة لتلبية احتياجات الركاب.