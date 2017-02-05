بحضور «باريمور» و«ويزرسبون» الدراما الأمريكية تتألق في فبراير

رؤية

لوس أنجلس – في الوقت الذي يشهد فيه عام 2017، عرض المواسم الأخيرة لعدد من المسلسلات التي ارتبط بها الجمهور، تنطلق مسلسلات جديدة على القنوات التليفزيونية المختلفة.

وعلى مدار شهر فبراير الجاري سيبدأ عرض مجموعة من المسلسلات الأمريكية المتنوعة بين الكوميدي والاجتماعي والأكشن، تمكنت بعضها من لفت انتباه المشاهدين منذ الإعلان عن بدأ تحضيرها.

ونقدم لكم المسلسلات الستة التي ستنطلق خلال الشهر الجاري وفقًا للتواريخ المعلنة على موقع IMDB.

Powerless

بدأت أولى حلقات المسلسل أمس 2 فبراير على شبكة NBC، ويعتبر أول مسلسلات الكوميدية التي تنتجها شركة DC للقصص المصورة. تدور أحداثه حول شركة تأمين متخصصة تعمل على إعداد منتجات لحماية المارة العزل من الأضرار الجانبية للأبطال الخارقين ومعاركهم مع الأشرار.

المسلسل من بطولة فانيسا هادجنز، وألن توديك، وكريستينا كريك، وداني بودي، وأطلن ميتشل.

Santa Clarita Diet

ينطلق عرض المسلسل اليوم 3 فبراير على شبكة Netflix، وتدور أحداثه في إطار كوميدي والرعب حول الزوجين “شيلا وجويل”، التي تتغير حياتهما عندما تتحول “شيلا” لزومبي، وتبدأ سلسلة من المغامرات الكوميدية.

المسلسل من بطولة درو باريمور، وتيموثي أوليفانت، وثوماس كروفورد، وكريستينا فريرو.

24: Legacy

سيبدأ عرض المسلسل يوم الأحد 5 فبراير على شبكة Fox، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والإشارة حول ضابط بطل يدعى “إيريك كارتر” يعود من مهمة خطيرة في اليمن، ليجد أن الخطر لحق به وأن عليه أن يواجه الأمر ليحافظ على حياته وعلى بلده.

يشار إلى أن الحلقة التجريبية عرضت في يناير الماضي ولكن الحلقة الأولى ستبدأ هذا الشهر، ويشارك في بطولة المسلسل كوري هوكينز، وتشارلي هوفهيمر، وميراندا أوتو.

Legion

تطرح شركة Marvel للقصص المصورة مسلسلها الجديد يوم 8 فبراير على شبكة FX، المسلسل من بطولة الممثل دان ستيفنز، وتدور أحداثه حول رجل يعتقد الجميع منذ صغره أنه لديه مشاكل عقلية تدفعه للدخول إلى مستشفى الأمراض النفسية عدة مرات، ثم يدرك أنه ليس مريض وليس رجل عادي بل لديه قدرات خاصة.

The Good Fight

تعرض شبكة CBSبداية من يوم 19 فبراير مسلسلها الجديد المتفرع من مسلسل The Good Wife، وتدور أحداثه بعد مرور عام على أخر أحداث المسلسل الأصلي التي شهدت عملية نصب دمرت سمعة المحامية “مايا”.

من بطولة كريستين بارانسكي، وجستين بارثا، وروز ليزلي وكوش جمبو، وسارة ستيل.

Big Little Lies

يبدو أن يوم 19 فبراير سيكون يومًا حافلًا لأنه سيشهد أيضًا بداية عرض المسلسل الجديد الذي يجمع الممثلات نيكول كيدمان وريز ويذرسبون وشايلين وودلي.

المسلسل مأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم للمؤلفة ليان موريارتي، وبتدور أحداثه في إطار الكوميديا السوداء، حول مجموعة من الأمهات من أعمار مختلفة تتعرض حياتهم المثالية للخطر ويتورطوا في مجموعة من الأكاذيب تصل حد الاتهام في جريمة.