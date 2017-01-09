بدء عودة النازحين لمدينة سرت الليبية

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طرابلس – عمدت عائلات ليبية نازحة إلى مدينة سرت منذ قرابة العام إلى العودة إلى منازلها في منطقتي وادي الغربيات ومشروع تلال الزراعي، بعد النجاح الذي أثبته الجيش بدحر عناصر داعش عن المنطقة.

وأضافت مصادر محلية وفقا لـ «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن عدداً من العائلات لم تعد بعد لكونها لديها طلبة يدرسون بالجامعات، ونظراً لأن جامعة سرت لا تزال مغلقة، بسبب نقص أعضاء هيئة التدريس. وقالت المصادر إن عدداً كبيراً من العائلات أيضاً ينتظر السماح لهم بالعودة إلى حي الـ700 وحدة سكنية، وحي الزعفران، والحي السكني الثاني، وعمارات الألف وحدة سكنية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أعلن في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي انتهاء العمليات العسكرية وتحرير سرت بعد ثمانية أشهر من العمليات المسلحة لقوات “البنيان المرصوص” ضد تنظيم داعش.