بدء محاكمة سوري مشتبه بانتمائه لـ«داعش» ببرلين

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برلين – وسط إجراءات أمنية مشددة تنطلق، اليوم الأربعاء، محاكمة شاب سوري بشبهة الإرهاب والانتماء لتنظيم متطرف.

ويواجه الشاب أيضا تهما بتحديد أهداف محتملة لعمليات إرهابية في العاصمة برلين، من بينها أيضا إحاطة تنظيم “الدولة الإسلامية” بمواقع آلكسندر بلاتس وسط برلين وبوابة براندنبورغ ومحيط البرلمان الألماني.

وطالب محاميا الدفاع في اليوم الأول بأن تكون المحاكمة مغلقة بحجة أن المتهم كان قاصرا أثناء ارتكاب الجنح المنسوبة إليه من قبل الادعاء، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

ويذكر أن المتهم قدم إلى ألمانيا كلاجئ في أغسطس 2015، وقضى وقتا في براندنبورغ قبل أن يعتقل في برلبن في مارس من نفس العام.

ويواجه الشاب أيضا تهمة المشاركة في القتال إلى جانب تنظيم “داعش” في سوريا عام 2013.

وتعكس هذه الحالة المخاوف السائدة في ألمانيا من اندساس مقاتلين جهاديين بين مئات ألاف طالبي اللجوء الذين وصلوا عن طريق البلقان، خصوصا بعد اعتداء برلين في 19 ديسمبر.