بداية ساخنة لعام 2017.. إرهاب وحرائق ودماء

رؤيـة – حسام عيد

كان يأمل سكان العالم أن يكون السلام والسعادة عنوانًا لعام 2017 بعد وداع 2016 الذي كان مليئا بالأحداث الدموية والهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها الكثير في مختلف أرجاء المعمورة.

ففي ظل الاحتفالات المبهجة التي زينت السماء في كافة أنحاء العالم، بث الإرهاب سمه ليحصد أرواح أبرياء في تركيا، البحرين وإندونيسيا وسوريا.

هجوم على ملهى في سطنبول

على عكس ما كان يتمنى الأتراك في مطلع عام 2017، شهدت إسطنبول هجوما إرهابيا جديدًا وسط احتفالات العام الجديد.

فبعد سلسلة من الهجمات والحوادث التي عايشتها تركيا على مدار عام 2016، وكان أخرها وأبرزها حادِث اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة “اندريه كارلوف في 19 ديسمبر الماضي، ضرب هجوم ملهى ليليا بمدينة إسطنبول فجر اليوم الأول من السنة الجديدة 2017، نفذه مسلح قتل 39 شخصا على الأقل، بينهم أكثر من 16 أجنبيا وأصيب 65 آخرون بجروح، وسط إدانات دولية واسعة.

عند الساعة 01.15 من فجر الأحد بالتوقيت المحلي (22.15 مساء بتوقيت جرينتش) اقتحم رجل يرتدي زي بابا نويل ويحمل بندقية ملهى “رينا” في قلب إسطنبول -يقع في حي أورتاكوي في القسم الأوروبي من المدينة- وفتح النار على أشخاص موجودين عند المدخل.

ويبعد هذا الملهى بضع مئات الأمتار فقط عن مكان الاحتفالات الرسمية برأس السنة على ضفاف البوسفور.

وبعد أن دخل الملهى الذي كان يضم نحو سبعمائة شخص أتوا للاحتفال بالعام الجديد، أطلق المهاجم النار عشوائيا على الحشد مما أدى إلى مقتل 39 شخصا، بينهم أكثر من 16 أجنبيا، ووقوع 65 جريحًا.

ودفع ذلك عدد كبير من رواد الملهى بإلقاء أنفسهم في مياه مضيق البوسفور هربا من الرصاص.

وقد طوقت قوات الأمن المكان، وأمرت الشرطة بإغلاق كل النوادي الليلية في إسطنبول تحسبا لوقوع هجوم آخر.

وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الحادث الإرهابي، قائلا: “أتعهد بمواصلة محاربة كل أشكال هجمات الجماعات الإرهابية وداعميها حتى النهاية”.

وأضاف، “ سنحارب حتى النهاية ليس فقط الهجمات المسلحة للجماعات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها بل هجماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضا”.

وتابع: “يحاولون خلق الفوضى والنيل من عزيمة شعبنا وزعزعة استقرار بلادنا بهجمات مقيتة تستهدف المدنيين، سنحافظ على هدوئنا كأمة ونقف معا بقوة ولن ندع مجالا لمثل هذه الألاعيب القذرة”.

فيما أدان رجل الدين التركي ومسؤول الشؤون الإسلامية في البلاد “محمد غورميز” الهجوم، واصفا قتل المدنيين بأنه هجوم “على البشرية جمعاء”.

وتتالت الإدانات الدولية لهجوم إسطنبول، حيث أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، وأكدت وزارة الخارجية في بيانٍ لها على موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب بكل صوره.

كما أدان البيت الأبيض الاعتداء، وعبر الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تعازيه للشعب التركي، وأمر فريقه للأمن القومي بعرض المساعدة المناسبة على السلطات التركية.

من جهته، أدان وزير الخارجية الكندي ستيفن ديون الهجوم، وأضاف أن بلاده تعزي ذوي ضحايا الهجوم المروع وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على الملهى في اسطنبول، وارسل تعازيه في رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قائلا “من الصعب تخيل جريمة أسوأ من قتل أناس ابرياء خلال احتفالات العام الجديد”.

وكتب أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ في تغريدة على موقع تويتر :”بداية مأساوية في اسطنبول لعام 2017″.

وتوالت ادانات من زعماء دول البلطيق وشمال أوروبا، إذ وصفت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبيرغ ما حدث بأنه “هجوم مسلح جبان ضد مدنيين أبرياء”.

وارسلت الرئيسة الليتوانية “تعازيها القلبية” لأسر ضحايا الحادث، ووصف رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن الهجوم بأنه “شرير”.

وقال وزيرالخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس “يمكن للإرهابيين الجبناء أن يقتلوا، لكنهم لن ينتصروا” في النهاية”.

من جانبه، أكد وزير الداخلية التركي على أن منفذ الهجوم على الملهى الليلي، لا زال طليقا، وجار العمل من أجل القبض عليه.

هجوم على مسجد إسطنبول

استهدف هجوم مسلح مسجد حسن باشا في منطقة ساريير باسطنبول مما أسفر عن إصابة شخصين.

وعلى الفور سارعت الشرطة لمكان الحادث وطوقت المكان كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

ويأتي الهجوم بعد ساعات قليلة من وقوع الاعتداء المسلح على ملهى ليلي في إسطنبول.

هجوم على سجن “جو” بالبحرين

شهدت البحرين عملا إرهابيا باليوم الأول من 2017، حيث تعرض سجن “جو” لهجوم من مجموعة مسلحة وتبع ذلك فرار عدد ممن وصفتهم الوزارة بـ”المحكومين في قضايا إرهابية” دون أن تتضح هوياتهم أو الملابسات الكاملة للعملية.

وأسفر الحادث الإرهابي عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية.

وبدورها أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن الأجهزة الأمنية “تكثّف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وانتشرت الأكمنة على الطرق والمنافذ الرئيسية في البحرين في أعقاب الهجوم الإرهابي.

ومن جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة للهجوم المسلح على أحد السجون، منددا بهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن في البلد الشقيق.

وجدد أمير الكويت موقف بلاده الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع مملكة البحرين وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات.

احتراق قارب سياحي بإندونيسيا

شب حريق بقارب سياحي في إندونيسيا كان يقل نحو 250 شخصا إلى جزر شمالي جاكارتا، وأسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات.

وأفادت الشرطة الإندونيسية بأن النيران اندلعت على متن القارب (زاهرو إكسبريس) بعد إبحاره من ميناء موارا إنجك، شمال جاكرتا، بسبب ماس كهربائي.

وأكد أحد الناجين من الحادث أن الدخان الكثيف تصاعد فجأة وغطى الكابينة، ما أدى إلى إصابة الركاب بالذعر وعلى الفور هرعوا إلى سطح القارب لإلقاء العوامات.

انفجار قنبلة في إيطاليا

قالت السلطات في إيطاليا إن قنبلة موقوتة مخبأة في طرد انفجرت في وقت مبكر من اليوم الأول في 2017 أمام متجر لبيع الكتب في فلورنسا تديره مجموعة من الفاشيين الجدد مما أسفر عن إصابة شرطي بإصابات خطيرة لدى محاولته تفكيك القنبلة.

وقال قائد شرطة فلورنسا، ألبرتو إنتيني، إن شرطة مكافحة الإرهاب اكتشفت الطرد وهي تقوم بدوريات على المواقع الحساسة واستدعت خبراء المفرقعات. وأضاف أن الطرد انفجر لدى اقتراب خبير مفرقعات بالشرطة منه في حوالي الساعة 5:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (04:30 بتوقيت غرينتش).

وقال مصدر في الشرطة، إنه تم نقل الضابط على وجه السرعة إلى المستشفى حيث بترت يده اليسرى. وتسبب الانفجار أيضاً في إصابة الشرطي بالعمى في إحدى عينيه.

وتجري الشرطة تحقيقات ولم تتكهن بمن وضع القنبلة أو دوافعه.

معارك تهدد الهدنة بسوريا

دارت اشتباكات متقطعة اليوم على جبهات عدة في سوريا ما يهدد هدنة هشة بدأ تطبيقها منتصف ليل الخميس الجمعة “30 ديسمبر 2016″، بموجب اتفاق أعلنته روسيا ونال دعما محدودا من مجلس الأمن الدولي.

ومع دخول وقف إطلاق النار برعاية روسية تركية يومه الثالث، لم تتوقف المعارك المتقطعة والقصف في بعض الجبهات على رغم تراجع حدتها، ما دفع الفصائل المعارضة إلى اتهام قوات النظام بانتهاك الهدنة والتلويح بإلغاء الاتفاق ما لم تتوقف الانتهاكات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن غارات نفذتها طائرات حربية سورية صباح اليوم على بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي، تسببت بسقوط جرحى، بعد ساعات من مقتل طفلين جراء قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة كفر داعل في المنطقة ذاته.

ويرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء تطبيق الاتفاق إلى 4 مدنيين و9 مقاتلين.