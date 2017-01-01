بداية سنة حزينة للبنانيين: 3 قتلى و4 جرحى بهجوم إسطنبول

رؤيـة – مي فارس

لم تكن بداية سنة 2017 سعيدة للبنانيين، فعلى الرغم من مرور احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد بسلام في لبنان، إلا أنه سقط 5 مصابين برصاص أطلق ابتهاجاً بحلول العام الجديد في بيروت والمناطق.

لكن الخبر الأكثر فجاعة جاء من إسطنبول؛ حيث قتل ثلاثة لبنانيين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليلياً في إسطنبول.

وصرح قنصل لبنان العام في إسطنبول هاني شميطلي اثر انتقاله الى دائرة الطب العدلي في اسطنبول وبعد معاينة الجثامين الذين استهدفهم الهجوم الإرهابي بالامس عن مصرع ثلاثة لبنانيين وهم: الياس ورديني، وريتا الشامي وهيكل مسلَّم. اما الجرحى فهم: فرانسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليس بارالاردو.

ويواصل طاقم القنصلية العامة بتوجيهات زيارة المستشفيات في مدينة اسطنبول للتأكد من خلوّها من اَي مصاب لبناني آخر.

ووصلت مساء أمس الى مطار اسطنبول نقلت ذوي الجريحة بشرى الدويهي، وهي ابنة وزيرسابق.

وغادراة الثامنة والنصف مساء طائرة أخرى تنقل وفداً من الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الخارجية وفريق طبي للاشراف على ترحيل الجثامين وللوقوف على حاجات الجرحى والمصابين وتأمين ظروف نقلهم الى لبنان، وذلك على متن طائرة تابعة للميدل ايست

وبعد انتظار وتلف أعصاب، تبلّغت عائلة الياس خليل ورديني، رسمياً من وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، أنّ ابنها الياس قضى في المجزرة على ملهى ليلى باسطنبول حين فتح مسلّح يرتدي زي “بابا نويل” النار على الساهرين.

أما هيكل مسلم المتزوج من ميراي خوري قبل خمسة أشهر فيبدو أنه أصيب برصاص المسلح بينما كان خارجاً من الحمام، بينما تمكنت زوجته من الهرب.

ومسلم في الرابعة والثلاثين، وهو مدرب في نادي التضامن كما يملك نادياً رياضياً، وقد تزوّج في تموز الماضي.