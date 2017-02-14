برلماني مصري: وزير الزراعة الجديد مقدم ضده بلاغات بالاستيلاء على المال العام

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القاهرة – قال النائب مصطفى بكري، إنه كان من بين النواب الذين تحفظوا على وزير الزراعة الجديد، الدكتور عبدالمنعم البنا، بالرغم من رضائه بالتعديل الوزاري الجديد، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات في التعديل الوزاري تمثل نقلة حقيقية.

وأضاف «بكري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء :«هناك أكثر من 20 بلاغًا مقدمًا ضد البنا بتهم إهدار المال العام، والاستيلاء على المال العام، وهو أمر معروف، كنت أتمنى أن يكون هناك وزير زراعة لا غبار عليه بهذه الطريقة، وقادر على إدارة الأمور بشكل أفضل».

وتابع: «أبلغت مسؤول حكوميرفض البنا في التعديلات الجديدة، لكن لم تستجب الحكومة».