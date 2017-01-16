برلماني مصري يدعو النواب للتوجه إلى تيران وصنافير ورفع العلم عليهما

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القاهرة – وجه النائب البرلماني المصري “محمد أنور السادات”، القيادي بتحالف حق الشعب، دعوته لمجموعة من النواب الرافضين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، للتوجه إلى جزيرتي تيران وصنافير، ورفع العلم المصري فوقهما، بشكلٍ رمزي، للتأكيد على رغبة الشعب المصري في استمرار سيادة بلاده على الجزيرتين، جاء ذلك في أعقاب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، والذي يؤكد أحقية مصر في الجزيرتين.

وأشار السادات إلى أنه على ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان تفاديًا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاقية نظرًا لصدور حكم نهائي بات يجب احترامه.

وأكد أنه على الحكومة أيضا أن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأى منازعات أمام القضاء الدستورى ويبدأوا في فتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.

يذكر أن مصر وقعت مع السعودية اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية في 8 إبريل 2016، وتقضي الاتفاقية بضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وقد أثار عدم الإعلان عن المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاقية جدلا شديدا، خاصة مع توقيعها خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين لمصر.

وقد أقام عدد من المحامين دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة ببطلان الاتفاقية، وحصلوا على حكم أول درجة ببطلان الاتفاقية، غير أن الحكومة قدمت طعنًا على الحكم وتم تداول القضية وأصدر المستشار أحمد الشاذلي اليوم حكما قال إنه بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة على قرار بطلان الاتفاقية وهو ما يعني بطلان ضم الجزيرتين للسعودية، بحسب «بوابة الأهرام».