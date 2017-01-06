برلين.. حادث تصادم على مدرج مطار فرانكفورت يسفر عن سقوط جرحى

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برلين – أسفر تصطام حافلة تقل 75 مسافراً بشاحنة كانت تنقل أمتعة ركاب، بمطار مدينة فرانكفورت الألمانية، عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح، حسبما نقلت وكالة الأنباء «الإسبانية».

وأوضح اتحاد “فرابورت” المعني بإدارة المطار، عبر حسابه على تويتر، أن الجرحى الثلاثة هم سائقي الحافلة والشاحنة، وأحد الركاب.

وأضاف المصدر أن “المصابين تلقوا الرعاية الطبية ونقلوا إلى المستشفى”.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت قناة “إن تي في” الإخبارية إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصاً.

ووقع الحادث، بحسب صيحفة “بيلد” حوالي الساعة 07:30 ت غ.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الألمانية “لوفتهانزا” أن ركاب الحافلة كانوا قد وصلوا للتو من رحلة طيران قادمة من برشلونة.