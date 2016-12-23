برلين.. رصد المشتبه بتنفيذه هجوم الدهس «أنيس عامري»

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برلين – أظهرت كاميرات مراقبة صورا للمشتبه به في هجوم برلين أنيس عامري بعد الحادث بثماني ساعات، إلى ذلك التقطت إحدى كاميرات المراقبة صورا لاعتداء برلين بخلاف المتداولة.

وعرضت محطة تلفزيونية في برلين صورا التقطتها كاميرات مراقبة لأنيس عامري المشتبه بتنفيذه هجوم الدهس بشاحنة مساء الاثنين الماضي بساحة سوق عيد الميلاد في برلين، وذلك بعد قليل من ارتكابه الهجوم

ونشرت محطة تلفزيون برلين براندنبورغ مساء أمس الخميس صورا للشاب التونسي (24 عاما) أمام مركز إسلامي في المدينة صبيحة يوم الثلاثاء الماضي أي بعد حوالي ثماني ساعات من تنفيذه الهجوم.

وقالت القناة إن هناك صورا أخرى تبين عامري في ذات المكان يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري. ولم تعلق شرطة برلين حتى الآن على هذه الصور وأحالتها إلى سلطات الادعاء العام في كارلسروه.

ويقع مكان التصوير في واجهة مبنى مسجد في برلين. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن هذا المكان تم اقتحامه يوم الثلاثاء الماضي على يد قوات خاصة من الشرطة. وكان آخر تقرير لأمن الدولة الألماني قد كشف أن هذا المسجد المعروف باسم “فصلت 33” في برلين ويعد ملتقى للمتشددين الإسلاميين، مشيرا إلى أن الدروس التي تقدم فيه لمرتاديه وهم غالبا من المسلمين الأتراك ومن منطقة القوقاز تحض على الكفاح المسلح مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سورية.

من جهة أخرى التقطت إحدى كاميرات المراقبة القريبة من سوق الميلاد في برلين صورا من زاوية مختلفة بخلاف المتداولة بحيث تظهر فيها اللحظة التي انحرفت فيها شاحنة عن الطريق لتقتحم سوق عيد الميلاد في برلين مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.

ونشر الفيديو على الموقع الإلكتروني لصحيفة “بيلد” مساء الخميس وتظهر فيه الشاحنة وهي تنحرف بسرعة عالية عن الطريق. وبعد عدة ثواني شوهد الناس وهم يلوذون بالفرار من مكان الحادث.

وبخلاف بعض التقارير، يظهر مقطع الفيديو أن المصابيح الأمامية للشاحنة لم تكن مضاءة. لكن الفيديو الذي تم التقاطه على بعد أمتار قليلة لم يظهر المجزرة نفسها في الهجوم الذي وقع ليل الاثنين.