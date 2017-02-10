بريطانيا: التحالف الدولي يسعى لضربة قاضية لـ«داعش»

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لندن – قال وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، اليوم الجمعة، إن قوات التحالف الدولي ترمي لتوجيه ضربة قاضية لتنظيم “داعش”، خلال العام الجاري.

جاء حديث “فالون” خلال تصريحات صحفية، عقب لقائه وزير دفاع قبرص الرومية، هيروستوفوروس فوكايديس، في مدينة نيقوسيا.

ولفت الوزير البريطاني، إلى أن أهمية قاعدة بلاده العسكرية في قبرص الرومية “زادت عن أي وقت مضى، مع ارتفاع وتيرة الإرهاب المتطرف، وموجة الهجرة الجماعية”.

وكشف أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف الدولي، نفذت ألف و200 غارة في سوريا والعراق خلال العامين الماضيين، انطلاقاً من قاعدة “أكروتيري” الجوية البريطانية في قبرص الرومية.

تجدر الإشارة أنَّ بريطانيا شاركت، منذ أيلول/سبتمبر 2014 في العمليات العسكرية للتحالف ضد “داعش” في العراق وسوريا.

وتستخدم المملكة المتحدة قاعدتها الجوية في الشطر الجنوبي من جزيرة قبرص، حيث تربض ثماني طائرات لها هناك، من طراز تورنادو، لضرب مواقع التنظيم المتشدد.

(وكالات)