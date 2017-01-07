بريطانيا تؤكد وقوفها بجانب تركيا في مكافحة الإرهاب

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برلين – أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومي إسطنبول وإزمير الإرهابيين، مقدمة تعازيها إلى الشعب التركي لسقوط ضحايا جراء الهجومين.

وبحسب «وكالة أنباء الأناضول» قالت مصادر في الرئاسة التركية إن رئيسة الوزراء البريطانية أكد خلال الاتصال الهاتفي على وقوف بلادها الدائم إلى جانب تركيا في مكافحتها للإرهاب.

وأوضحت المصادر أن أردوغان بحث مع القضية القبرصية، ومفاوضات جنيف الرامية لإيجاد حل سياسي في الجزيرة المقسمة.

واستطردت أن الجانبين أعربا عن تمنياتهما أن تسفر مفاوضات جنيف التي ستعقد خلال الأيام المقبلة، عن إيجاد حل عادل ودائم في الجزيرة.

وكانت أطراف المفاوضات القبرصية اتفقت، في أول ديسمبر الماضي، على عقد لقاء يوم 9 يناير الجاري، في جنيف، وتقديم كل طرف خارطة طريقه للحل، في 11 من الشهر ذاته، إضافة إلى عقد مؤتمر دولي، في اليوم التالي، بمشاركة الدول الضامنة (تركيا وبريطانيا واليونان).

يذكر أن قبرص مقسمة إلى شطرين، القبرصي التركي والقبرصي اليوناني منذ عام 19 74 عقب غزة تركيا للجزيرة رداً على الانقلاب الذي وقع في الجزيرة في ذلك العام .