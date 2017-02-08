بريطانيا تغلق حقل «برنت» النفطي الشهير

رؤيـة

لندن – بدأت شركة النفط الأوروبية «شل» تفكيك منصات حقل النفط في بحر الشمال «برنت»،الذي اشتق المزيج العالمي «برنت» اسمه منه ، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وستضطر الشركة الأوروبية لتفكيك ما يقرب 100 طن من الهياكل الفولاذية المكونة لـ 4 منصات نفطية “Alpha” و”Bravo” و”Delta” و”Charlie“.

وستوجه أموال حفر تلك الحقول البحرية إلى مشاريع البنية التحتية في المطارات والأعمال التنموية.

ويبعد حقل “برنت” 115 ميلا شمال شرق جزيرة اسكتلندا، ومنذ إطلاقه في عام 1976 تم استخراج 3 مليارات برميل من النفط ما يشكل نحو 10% من إنتاج المملكة النفطي.

وخلال هذه السنوات تلقت ميزانية المملكة عائدات ضريبية من هذا الحقل تجاوزت عتبة 20 مليار جنيه إسترليني.

وفي عام 2011، توقفت عمليات استخراج النفط في منصة “Delta“، وفي نهاية 2014 توقفت عمليات إنتاج النفط في المنصات “Alpha” و”Bravo“، فيما تنوي الحكومة إيقاف منصة “Charlie” في السنوات القادمة.

وبلغت ذروة إنتاج حقل “برنت” عام 1982، حينها وصل الإنتاج إلى 500 ألف برميل في اليوم.

ويستخدم خام “برنت” كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، لاسيما في الأسواق الأوروبية والأفريقية، ويعتبر من أنواع النفط الخفيفة بسبب وزنه النوعي البالغ 38 درجة وانخفاض نسبة الكبريت التي تصل إلى 0.37%.