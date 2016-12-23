بريطانيا.. تمرد وفوضى داخل سجن جنوب البلاد

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لندن –بدأت الشرطة البريطانية في تحقيق عن “تمرد” عشرات السجناء في سجن سوالسيد، جنوب شرقي البلاد.

ووفقا لما نقلت «سكاي نيوز»، سيطر 60 سجينا، مساء الخميس، على أحد الأجنحة الموجودة في السجن وأضرموا فيه النيران، مما دفع السلطات إلى نشر فرق أمنية خاصة لاستعادة السيطرة على الجناح وإيقاف السجناء.

وقالت السلطات الأمنية إن المتورطين في الحادث “استسلموا” وعادوا إلى زنازينهم في حدود الساعة الواحدة صباحا، دون تسجيل إصابات في صفوف الموظفين أو السجناء.

ويأتي هذا الحادث، في أعقاب اندلاع أعمال شغب، الجمعة الماضي، في سجن تديره شركة خاصة في مدينة برمنغهام البريطانية غربي البلاد.

وتمكن عناصر مكافحة الشغب من استعادة السيطرة على السجن بعد 12 ساعة من الفوضى، حيث قام السجناء بإضرام النيران وسرقة مفاتيح ومعدات السجن.

يشار إلى أن بريطانيا أسندت مهام إدارة معظم السجون في البلاد إلى شركات أمن خاصة.