بريطانيا.. مقتل رجل بعد إطلاق نار للشرطة شمال البلاد

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لندن – قالت شرطة وست يوركشير البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن رجلا قُتل بعد أن أطلقت الشرطة النار أثناء عملية في شمال إنجلترا.

وحسب «رويترز»، ذكرت الشرطة أن الواقعة حدثت أثناء “عملية خططت لها الشرطة مسبقا قرب شارع إم62 في هادرسفيلد حوالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش أمس الاثنين.

“أطلقت الشرطة النار وقُتل رجل.”

ولم ترد تفاصيل أخرى وأحيلت واقعة القتل إلى اللجنة المستقلة للشكاوى التابعة للشرطة للتحقيق فيها وهو إجراء روتيني في أي حادثة إطلاق نار للشرطة.

ووقائع القتل التي تتعلق بالشرطة في بريطانيا نادرة وسجلت عام 2016 أربع حوادث قتل.