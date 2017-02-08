بريطاني يجهض امرأة مسلمة حامل في توأم

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لندن – وجّهت اتهامات رسمية، اليوم الأربعاء، إلى رجل ركّل امرأة مسلمة حامل في توأم، في بطنها، خلال سيرها قرب مسجد، ما أدى إلى إجهاض حملها.

وحسب ما نقل موقع «The sun» البريطاني، فإن ديفيد غالاكر (37 عاما)، اتهم في أغسطس الماضي، بعد هجومه على رجل، حاول التدخل في أثناء حادث قرب Co-op store، في ميلتون كينز، باكس.

واضطرت المرأة التي تعرضت للهجوم، والتي لم تذكر اسمها، وهيَّ صومالية أم لـ4 أطفال، وصومالية، إلى الفرار من منزلها بسبب خوفها من الهجوم، حيث لم تكن تعرف أنها فقدت طفليها إلا بعد أن أخبرها المسعفون بذلك، نتيجة الهجوم.

واضطر زوجها البالغ من العمر 40 عاما، إلى التخلي عن مهنته كسائق سيارة أجرة، للبقاء في المنزل، والاطمئنان على زوجته.

وكانت الاتهامات التي وُجهت لغالاكر اليوم، بتهمة الاعتداء بالضرب، نتيجة تسببه في ضرر جسدي فعلي، وتهمتين العنصرية، والاعتداء دينيًا، وسبق ووُجهت له 3 تهم، بعد اعتداءه على شرطي في 14 سبتمبر الماضي، وتم الإفراج عنه بكفالة ليعود إلى محكمة ميلتون كينز، في 14 مارس.