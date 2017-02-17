بسبب إساءة استغلال السلطة.. نتانياهو يترك منصبه

رؤية

القدس المحتلة – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الجمعة، إنه سيترك منصبه الإضافي كوزير للاتصالات، بعدما استجوبته الشرطة بشأن مزاعم دخوله في مفاوضات على صفقة مع مالك صحيفة.

وبحسب وكالة «رويترز»، خضع نتانياهو للاستجواب ثلاث مرات في قضيتين جنائيتين للاشتباه في إساءة استغلاله لمنصبه. وفي حالة توجيه اتهامات رسمية له من المرجح أن يؤدي ذلك لحدوث اضطراب سياسي بتعرضه لضغوط للاستقالة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي أخطاء.

وتتصل القضية الأولى بهدايا تلقاها نتنياهو وأسرته من رجال أعمال، بينما تتصل الثانية بمحادثات أجراها مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت كبرى الصحف الإسرائيلية وأوسعها انتشارا.

وذكرت صحيفة هاآرتس اليومية وتلفزيون القناة الثانيةالإسرائيلي في يناير أن نتانياهو بحث مع مالك يديعوت أحرونوت صفقة لتحسين التغطية الإخبارية، مقابل كبح المنافسة من صحيفة مجانية مملوكة لقطب أندية القمار الأميركي شيلدون أديلسونوهو مؤيد كبير لرئيس الوزراء.