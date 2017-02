بسبب ترامب.. حفل الأوسكار يتحول إلى مؤتمر للاجئين

رؤية

لوس أنجلس- كسرت مؤسسة أمريكية شهيرة مختصة باكتشاف المواهب الفنية في هوليوود، التقليد المعمول به للاحتفال بالمرشحين لنيل جوائز الأوسكار سنوياً.

حيث جرت العادة أن تقيم المؤسسات والوكالات والمجلات الفنية، احتفالات صاخبة قبل توزيع جوائز المهرجان وبعده؛ بهدف استقطاب أهم النجوم، مستبدلة حفل عام 2017 بمؤتمر يُعقد في قلب هوليوود لتأييد اللاجئين.

وبادرت وكالة United Talent بالإعلان عن قيامها هذا العام باستضافة مؤتمر مؤيد للهجرة ودعم اللاجئين واتحاد الحريات المدنية الأميركي.

وسيُعقد الحفل في مقر الشركة بولاية لوس أنجلوس في 24 من فبراير/شباط، قبل يومين فقط من احتفالية الأوسكار، وذلك بحسب مجلة The Hollywood Reporter.

وتخطط الشركة للتبرع بـ250 ألف دولار لاتحاد الحريات المدنية ولجنة الإنقاذ العالمية.

