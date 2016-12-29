بسبب زيادة المخزون.. الخام الأمريكي يتراجع

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واشنطن – تراجعت أسعار النفط الأمريكي يوم الخميس بعد تقرير أظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة فيما عوض خام برنت بعض الخسائر التي تكبدها في التداولات المبكرة.

وفقد خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات أو 0.05 بالمئة في العقود الآجلة ليصل إلى 56.19 دولار للبرميل معوضا بعض الخسائر التي منها بها في التداولات المبكرة. وفتح برنت منخفضا 21 سنتا عن مستواه عند تسوية يوم الأربعاء البالغ 56.22 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تظل التعاملات هزيلة هذا الأسبوع مع عزوف معظم المستثمرين قبل عطلة رأس السنة الجديدة وإن كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط قد تشهد بعض النشاط مع انتهاء فترة تداولها يوم الخميس ، حسبما ذكرت «رويترز» .

وأظهرت بيانات أصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر يوم الأربعاء زيادة قدرها 4.2 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم 23 ديسمبر في حين توقع محللون جرى استطلاع آرائهم قبل صدور تقرير المخزونات الأسبوعي انخفاض المخزونات 2.1 مليون برميل في المتوسط.