«بطولات كأس أفريقيا».. هكذا كان استقبال الرؤساء لبعثة الفراعنة

رؤية – أشرف شعبان

جرت العادة في مصر على استقبال الرؤساء لبعثة المنتخب الوطني، فور وصولهم إلى مطار القاهرة، عقب عودتهم من مباريات كرة القدم التي تقام سواء على المستوى القاري أو المستوى العالمي. وفي هذا التقرير نرصد لكم طريقة مؤازرة رؤساء مصر لبعثات المنتخب الوطني:

عام 2008

يعتبر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أول رئيس مصري يحضر مباريات المنتخب الوطني، لمؤارزة اللاعبين والجمهور ومشاركتهم فرحتهم، حيث حقق المنتخب في عهده، كأس الأمم الأفريقية 5 مرات، منها 3 مرات على التوالي عام 2006 و2008 و2010.

وفي عام 2008، أصدر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا لتكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفرق المصرية التي حققت إنجازات على المستوى القاري والعالمي خلال عام 2007 – 2008م.

وتقديرا لأدائهم الرجولي المشرف في ‏18‏ مباراة‏,‏ والفرحة الكبيرة التي أدخلوها علي قلوب‏ المصريين‏,‏ استقبل الرئيس الأسبق حسني مبارك أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسن شحاتة‏,‏ لدي وصولهم إلي مطار القاهرة.

وحرص الرئيس علي مصافحتهم جميعا مبديا فخره بهم للأخلاق العالية التي أظهروها‏,‏ فضلا عن براعتهم كلاعبين متمرسين مما أهلهم للفوز بكأس كرة القدم الإفريقية للمرة الثالثة علي التوالي‏،‏ وللمرة السابعة منذ تأسيس هذه البطولة عام‏1957.

وقام الرئيس الأسبق بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن أحمد شاكر أمين صندوق الاتحاد والكابتن حازم الهواري رئيس بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس الامم الافريقية غانا 2008 وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد فوزه بكأس الأمم الافريقية للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي بقيادة المدير الفنى حسن شحاتة في احتفال كبير أقيم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

عام 2010

استقبل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في مطار القاهرة، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم العائد من أنجولا حاملا كأس بطولة الأمم الأفريقية رقم 27بعد تغلبه على غانا بهدف سجله محمد ناجي “جدو” في المباراة النهائية.

وصافح الرئيس الأبطال ومديرهم الفني حسن شحاته وقائد الفريق أحمد حسن الذي سلم الرئيس الكأس فور وصولهم مطار القاهرة ، ثم التقطت الصور التذكارية للرئيس مع البعثة.

ومنح مبارك بعثة منتخب مصر لكرة القدم وأعضاء اتحاد الكرة وسام الرياضة من الطبقة الأولى، حيث نال المنتخب اللقب للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي وهو رقم قياسي.

وعقب التكريم ألقى مبارك كلمة هنأ فيها المنتخب المصري بالفوز باللقب الافريقي وأشاد بأداء الفريق الذي فاز بجميع مبارياته في البطولة قائلا: أهنئكم باسم شعب مصر من القلب، لقد أسعدتم كل مصري ومصرية بأداء رفيع ومشرف في أنجولا وحققتم إنجازا تاريخيا غير مسبوق عبر دورات كأس الأمم الأفريقية.. سجلتم أرقاما قياسية يصعب تكرارها..أحرزتم الفوز بالبطولة دون هزيمة أو تعادل… وحققتم هذاالفوز بمدرب من أبناء هذه الأرض الطيبة وأداء متميز.

عام 2017

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، فور وصولها إلى مطار القاهرة، عقب حصولهم على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الحادية والثلاثين بالجابون.

وأشاد السيسي بأداء المنتخب المصري رغم خسرته أمام الكاميرون بهدفين لهدف، مؤكدا أن المنتخب فاز بتقدير الشعب المصرى بأكمله، وباحترام كل متابعي كرة القدم فى أنحاء العالم.

وقال السيسي: «كل التحية والتقدير والاحترام مش باسمي بس باسم كل المصريين، أنتوا أسعدتم مش بس المصريين، وناس كثير قوي كانوا متابعنكم، وبصراحة أنتم أحسنتم، ومن فضلكم ارفعوا رؤوسكم، إحنا مقدرين والله كتر خيركم وشكرا لكم وأحسنتم، وبتألم لما تبقوا متألمين، جهد كبير قوي اتبذل وتحقق وده كلام مش مجاملة ليكم ده تقدير حقيقي، وطبعا إن شاء الله الأيام اللي جايه أفضل وجهد أكبر وتحققوا كل الآمال ليكم وللمصريين».

وقام السيسي بالتقاط الصور التذكارية مع بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، بعد حصوله على المركز الثاني ببطولة أمم إفريقيا بالجابون.