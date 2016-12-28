بعد أن قتلت زوجها.. هولاند يصدر عفوا رئاسيا عن سيدة

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باريس- أصدر الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، اليوم الأربعاء، عفوا عن امرأة مدانة بقتل زوجها الذى اعتاد ضربها فى استخدام نادر لتلك الصلاحية الرئاسية فى فرنسا.

وبحسب وكالة رويترز، كان حكم بالسجن لعشر سنوات قد صدر على جاكلين سوفاج لقتلها زوجها بالرصاص فى 2012 بعد أن دأب على ضربها لعقود.

وطلبت بناتها الثلاث عفوا رئاسيا فى محاولة حظيت بكثير من الدعاية ولقيت دعما من التماس على الإنترنت وقع عليه أكثر من 380 ألف شخص.

وقام هولاند فى بادئ الأمر بتخفيف الحكم فى يناير كانون الثانى قبل أن يمنحها العفو الكامل اليوم الأربعاء، وقال مكتبه فى بيان: “رئيس الجمهورية قضى بأن مكان السيدة سوفاج لم يعد فى السجن” مضيفا أنه سيتم إطلاق سراحها فى الحال.

وسوفاج واحدة من شخصين استفادا من عفو رئاسى من هولاند، ففى 2013 خفف الحكم الصادر بحق فليب الشناوى الذى كان وقتها صاحب أطول فترة لنزيل فى السجون الفرنسية قبل أن يفرج عنه بموجب عفو بعد 38 عاما خلف القضبان.