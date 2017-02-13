بعد «إسكات الأذان».. حكومة الاحتلال تواجه «طوفان غضب»

رؤية – أشرف شعبان

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، على الصيغة المعدلة لمشروع قانون «منع الأذان»، الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد، والمعروف إعلاميا بـ«قانون المؤذن».

الخبراء يرون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اشتعال الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخارجها، بل وقد تؤدي إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة، خاصة مع إصرار الاحتلال على فرض المواجهة الدينية على الساحة عبر محاولاتها الدائمة لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، مؤكدين أن إسرائيل تتعمد اغفال التبعات الكارثية والمؤلمة لهذا التصعيد الإسرائيلي الديني.

التصويت على القانون يتزامن مع اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن. حينها سيصوت الكنيست على مقترح سابق يتعلق بمشروع قانون المؤذن المدوِّي من أجل تحديد ساعات رفع الآذان بالمساجد.

الصيغة المعدلة للقانون قد تسمح للأحزاب الدينية المتطرفة في إسرائيل بالتصويت عليه خاصه بعد أن اقتصر منع الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل فقط، مما يعني عدم رفع آذان العشاء والفجر، ولن يشمل المنع في ساعات النهار، حتى لا يؤثر على سماع صافرات «بوق السبت» أيضًا.

كما شمل تعديل القانون رفع العقوبة المالية بحيث لا تقل عن 5000 آلاف شيكل على المساجد التي تستخدم مكبرات الصوت خلال الساعات الممنوعة، وقد تصل لـ 10 آلاف شيكل، على كل خرق للقانون.

القرار أثار جدلا كبيرا على المستوى الدولي والإسلامي، حيث أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، اليوم، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون (إسكات الأذان)، في محاولة لمنع الديانات الأخرى من حرية العبادة، خاصة وأن الدعوة للصلاة عبر الأذان هي إحدى شعائر الدين الإسلامي.

واتهمت الوزارة، في بيان، الحكومة الإسرائيلية بسعيها لتصعيد الصراع الديني وذلك من خلال مشروع هذا “القانون” .. موضحة أنه ليس من حق أحد فرض قيود على الممارسات الدينية.

https://twitter.com/QdsTvSat/status/831142390450753536

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن هذا القانون يعتبر انتهاكًا خطيراً للمعاهدات الدوليّة التي تضمن حرية العبادة والحق في ممارسة الشعائر الدينيّة، ويشكل مساساً بمشاعر المسلمين في العالم.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذه السياسات والقوانين العنصرية والباطلة تجسد عدوانًا على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، محذراً في الوقت نفسه من التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شانها أن تغذي التطرف وتهدد بإشعال صراع ديني.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت إن الحكومة الإسرائيلية عدلت قانون «منع الأذان» ليشمل المسلمين فقط واستثناء المعابد اليهودية والكنائس.

فيما ترى عضو الكنيست الاسرائيلي السابق حنا سويد أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون المؤذن، بمثابة سباق حزبي بين الليكود والبيت اليهودي في إظهار التطرف والكراهية للعرب والمسلمين، كسبيل لقيادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وقال سويد إن هذا القانون صدر أساسا من منطلقات عنصرية يمينية متطرفة، وكراهية للعرب والمسلمين، رغم كل التداعيات السياسية المحتملة، وقال: “إن الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف حاولوا تعديل قانون المؤذن بعد المحاولة الفاشلة لتمريره، والمعارضة الشديدة التي ظهرت من أوساط الجماهير الفلسطينية وقوى ديمقراطية أخرى.

كما أصدرت «هيئة التضامن مع مآذن القدس وفلسطين» بياناً اعتبرت به أن “مشروع القانون المعدل، دليل وقح على الاستهداف الصهيوني المتمادي للمقدسات الإسلامية كمقدمة لاستهداف المقدسات المسيحية المتضامنة مع المآذن، من خلال استراتيجية صهيونية واحدة اسمها التهويد الكامل لمدينة القدس الشريف وكل فلسطين”.

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي إن مشروع القانون الذي يمنع رفع الأذان، هو مساس مباشر بالشعائر الدينية لكل المؤمنين، وهي محاولة اسرائيلية لطمس كافة الشعائر والمعالم الإسلامية في المدينة المقدسة، وإظهار الطابع اليهودي من خلال عمليات التهويد وتقديم كافة التسهيلات والحماية للمستوطنين ولرجال دينهم في ممارسة طقوسهم الدينية في مدينتنا المقدسة دون وجه حق.

وأوضح القواسمي، هذا خطير جداً، وسيدفع الأمور لمزيد من الاحتقان والتوتر، ويعتبر تعدياً سافراً على مشاعر المسلمين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية دون قيد أو شرط، وهو مشروع مخالف للقانون الدولي من جهة، ولقرارات اليونسكو الأخيرة.

وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن يائير نتانياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، هو صاحب الدور المركزي في دفع مشروع قانون منع الأذان بالمساجد في المدن الفلسطينية المحتلة، ودعم نتنياهو هذا التشريع بقوة، حسبما ذكرت «القناة العاشرة» بالتلفزيون الإسرائيلي.

وأخيرا علق عضو الكنيست يوسف جبارين على القرار قائلا بأنه عنصري وسيؤدي إلى كارثة لا محالة: «بعد سنِّ قانون سابق يسمح بتقسيم الأراضي الفلسطينية، هاهي الحكومة اليوم تطالب بمصادرة صوت المؤذن. قانون المؤذن هو هندسة جديدة لليمين المتطرف ضد المجتمع العربي، إنها سياسة عنصرية تروم الإبعاد والتضييق والمحاصرة لكل ما هو عربي. يجب على العرب واليهود التماسك لمنع حدوث الكارثة التي يقودنا إليها جميعا نتنياهو».