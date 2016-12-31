بعد إعلان وقف إطلاق النار .. المعلم والمملوك في طهران

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طهران – وصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إلى العاصمة الإيرانية طهران السبت، حيث التقى مع نظيره الإيراني جواد ظريف.

وحسب وكالات إيرانية، بحثا الجانبان في هذا الاجتماع القضايا الثنائية والازمة السورية.

يذكر ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم وصل صباح اليوم الى طهران برفقة مدير مكتب مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك لاجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين.

وتأتي زيارة المعلم لإيران بعد مرور يوم على وقف إطلاق النار في سوريا بين الجيش السوري من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى، فيما لم يشمل الاتفاق جماعتي الدولة الاسلامية وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً).

وكما تأتي الزيارة في وقت تجرى فيه الاستعدادات لعقد اجتماع في استانة عاصمة كازاخستان بين وفد الحكومة السورية والمعارضة .

كما التقي رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك عصر اليوم السبت، أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني في طهران.

وسيبحث الجانبان في هذا اللقاء وقف اطلاق النار في سوريا الذي اعلن عنه ليل أمس بين الحكومة السورية والمجموعات المعارضة بإستثناء تنظيمي داعش وجبهة النصرة.