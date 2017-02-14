بعد استقالة فلين.. «كيلوج» قائما بأعمال مستشار الأمن القومي الأمريكي

رؤية

واشنطن – عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء، الجنرال كيث كيلوج مستشارا مؤقتا للأمن القومي بعد استقالة مايكل فلين.

وجاءت استقالة فلين بعد أن كشفت وزارة العدل الأمريكية قضية اتصالاته مع السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرجي كيسلياك فيما يتعلق بالعقوبات التي تفرضها أمريكا على روسيا.

واعتبرت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الاتصالات تمثل خرقا للقانون الامريكي الذي يحظر على المواطنين التعامل او التفاوض مع دول أجنبية.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أقل من شهر من تعيينه كمستشار للأمن القومي في الإدارة الأمركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، بحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن”.

