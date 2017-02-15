بعد استقالة «فلين».. هل ينفرط عقد إدارة ترامب؟

رؤية – محمد عبدالله

واشنطن – جاءت استقالة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مايكل فلين، بعد تقارير أفادت بوجود اتصالات أجراها مع موسكو، فيما كان الرئيس السابق، باراك أوباما، لا يزال في السلطة، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون الأمريكي، بمثابة “الصدمة” لإدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي لم تمض على إدارته الجديدة سوى أسابيع قليلة.

تقرير آخر أشار إلى أن وزارة العدل حذرت البيت الأبيض قبل بضعة أسابيع من أن “فلين” قد يكون عرضة للابتزاز بسبب اتصالاته مع مسؤولين روس، وأنه قد يكون ضلل إدارة ترامب بشأن اتصالاته مع السفير الروسي لدى واشنطن.

الاستقالة جاءت بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أنه بدأ مراجعة الموقف وأن ترامب يدرس الموضوع مع نائبه “مايك بنس”.

وأقر فلين في رسالة استقالته أنه أطلع عن غير قصد نائب الرئيس ترامب “مايك بنس” وآخرين على معلومات مجتزأة بشأن لقاء له مع السفير الروسي في واشنطن خلال الفترة الانتقالية السابقة لتنصيب ترامب رسمياً، مضيفاً أن ترامب ونائبه قبلا اعتذاره.

وتشير التقارير إلى أن فلين تتطرق في اتصالاته مع مسؤولين روس إلى أن الإدارة الجديدة ستراجع ملف العقوبات على موسكو حال تولي ترامب الرئاسة وأنه طلب من موسكو التمهل قبل إبداء أية ردة فعل على عقوبات أوباما. فلين تراجع لاحقاً ليقول بأنه لا يذكر عما إذا كان قد ناقش هذه المسألة أم لا. صحيفة «واشنطن بوست» بدورها نشرت تقريراً تحدثت فيه عن إجراء اتصالات بين فلين ومسؤولين روس ناقش خلالها مسألة العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو على خلفية ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014.

إلا أنه وعلى الرغم من استقالة فلين، فإنه حال ثبوت الاتهامات الموجهة له، فإنها ستشكل انتهاكاً لقانون يعود إلى عام 1799 ويحظر على المواطنين التفاوض مع حكومة أجنبية على خلاف مع الولايات المتحدة مما قد يعرضه للمحاسبة القضائية. فلين هو الرئيس السابق لاستخبارات الدفاع ومستشار ترامب منذ بداية حملته للرئاسة قبل أن يثير تعيينه في المنصب “الحساس” جدلاً كبيراً.

في المقابل، رفض ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين ، التعليق على نبأ استقالة فلين من منصبه كمستشار للأمن القومي، نظراً لأنه أمر داخلي يخص الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب.

من جانبه، قلل المحلل السياسي الأمريكي، ديفيد بولوك، من استقالة فلين، وأنها لا تعتبر دليلاً على وجود خلافات في الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضاف بولوك أن المسألة لا تعدو أن تكون “شخصية” تتعلق بفلين نفسه، وأن فريق ترامب بالكامل متفقون على مبادئ السياسة الخارجية الجديدة، مستبعداً وجود خلافات بين ترامب وفلين، أو بين فلين وأياً من أعضاء فريق ترامب.

في المقابل، يرى الكاتب السياسي، صبحي غندور، أن تمر الإدارة الأمريكية بفضيحة مشابهة لفضيحة ووتر غيت التي أطاحت بالرئيس الأمريكي الراحل، ريتشارد نيكسون، قبل أن يستكمل فترة ولايته الثانية عام 1974.

وتوقع غندور تداعيات كبيرة لفضيحة “فلين” الأخيرة والتي ربما تصل إلى الرئيس ترامب نفسه، متسائلاً متى وكيف وماذا كان يعرف الرئيس بشأن هذه الفضيحة؟ ولماذا لم يقم ترامب بأي إجراء رغم علمه بـ”الفضيحة” منذ نحو أسبوعين بحق فلين!

ومما لا شك فيه أن استقالة المستشار الأمني لترامب، في هذا التوقيت على اثر فضيحة اتصالاته بمسؤولين روس، تمثّل ضربة جديدة لإدارة ترامب، التي تواجه العديد من الانتقادات في الداخل والخارج، بسبب سياساته العنصرية تجاه المهاجرين والمسلمين، فهل تكون استقالة فلين بداية لسلسلة استقالات جديدة في إدارة ترامب الوليدة؟