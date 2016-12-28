بعد الإساءة للإسلام.. مطالبات بإغلاق وسائل إعلام لبنانية

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بيروت – زار الدكتور محمد حزوري رئيس حركة “تجمع أمان” على رأس وفد مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان وقد ناشدوا المفتي الطلب من رئيس الحكومة اللبناية متابعة حظر وإغلاق قناتي الجديد والحياة في لبنان، كما طالبوا بعدم السماح لأي وسيلة إعلامية باستضافة من يريدون الإساءة للإسلام أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو أي أحد من الأنبياء وكل من يريد بث سمومه.

وطالب “تجمع أمان” بأخد إجراءات ضد أي وسيلة إعلامية تتعرض للطعن بالإسلام وقد أكد الدكتور محمد حزوري أن ما حصل خطير جدا ولا يسكت عليه وطالب سماحة المفتي بمتابعة هذا الأمر وصولا إلى تحقيق هذه المطالب.

فيما أكد مفتي لبنان أنه يتابع هذا الموضوع وسيعمل على إثارته مع رئيس الحكومة وصولا إلى حظر قناة الحياة في لبنان كما طالب بإجراءات واضحة بحق من أساءت إلى القرآن على إذاعة الشرق وقد صرح الدكتور محمد حزوري باسم الوفد ببيان جاء فيه:

سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أيها الزعماء المسلمون في لبنان

ديننا أغلى ما عندنا ورسول الله نفديه بأرواحنا وأهلنا وأولادنا

أيها المسلمون في لبنان جئنا اليوم إلى دار الفتوى لنطالب من هذه الدار بحظر قناة الحياة ومعاقبة أي وسيلة اعلامية تتعرض لذات الله أو لأي نبي من الأنبياء ونطالب بطرد المذيعة التي تعرضت للقرآن ونطالب بموقف واضح وصريح ضد أي وسيلة إعلامية تسيء لديننا الحنيف ونطالب القضاء اللبناني بمعاقبة هؤلاء المسيئين نطالب بموقف واضح وصريح ضد أي وسيلة إعلامية تسيء لديننا الحنيف.

وإننا نحذر من السكوت عن أمثال هؤلاء..

الخبثاء المفسدين الذين يبثون سمومهم بين الناس ونطالب مفتي الجمهورية اللبنانية بعقد اجتماع موسع وإصدار قرار واضح وحاسم لإسكات هؤلاء الموتورين حرصا على البلد وعلى السلم .

ونطالب الوزراء المسلمين دعم موقف سماحة مفتي الجمهورية وموقف وزير طرابلس الأستاذ محمد كبارة الذي صرح بضرورة إغلاق قناتي الحياة والجديد، وأن يثيروا الموضوع في مجلس الوزراء لاستصدار قرار في إغلاق أي قناة أو إذاعة تسيء للإسلام ونطالب رئيس الحكومة والوزراء المسلمين دعم هذا المسعى وصولا إلى هذا الهدف لأن ما يحصل خطير جدا ولا يسكت عليه وإن لم يتخذ موقف من هؤلاء، فإننا سنلجأ إلى كل الوسائل المتاحة قانونا ونرجو أن لا ندفع للنزول إلى الشارع لتحقيق هذه المطالب.

حركة تجمع أمان.. شبكة أمان للإعلام